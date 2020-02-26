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عدن - ياسمين التهامي - أول رد فعل من السلطان هيثم بن طارق على وفاة حسني مبارك.. هذا ما فعله

في أول رد فعل من سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق، على وفاة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بعث السلطان ببرقية تعزية في الرئيس الراحل. وكالة الأنباء العمانية قالت وفق ما رصدته (وطن) إن سلطان عمان أعرب فى برقيته عن خالص التعازى والمواساة للرئيس السيسى ، ولأسرة الرئيس الراحل ، والشعب المصرى ، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته. جديد اب برس Advertisements وكان الرئيس المصري السابق، توفي الثلاثاء بعد تلقيه علاجا في غرفة للرعاية المكثفة عقب جراحة خضع لها مؤخرا، وأعلنت القاهرة الحداد العام في جميع أنحاء مصر لمدة 3 أيام، حدادا على وفاة مبارك، الذي حكم مصر على مدى 30 عاما.

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