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عدن - ياسمين التهامي - “شاهد” محامية كويتية تُصيب مذيعا بصدمة على الهواء: “رأيت أختك في مواقعة جنسية”.. هكذا كانت ردة فعله

تسببت المحامية الكويتية دلال المسلم، في صدمة كبيرة على الهواء للمذيع والإعلامي محمد المؤمن، بعد توجيه سؤال افتراضي محرج جدا له على الهواء اعتبره ناشطون غير لائق وسوء أدب من المحامية دلال.

وأثناء الحلقة الأخيرة من برنامج “نقطة خلاف” الذي يقدمه الإعلامي محمد المؤمن، اشتد النقاش بينه وبين المحامية دلال المسلم أثناء مناقشتها بقانون يحكم بإعدام المرأة حال انتقمت بقتل زوجها عند ضبط خيانته لها مع امرأة أخرى، فيما يحكم بعقوبة مخففة على الرجل حال قتل زوجته الخائنة عند ضبطها في وضع مخل مع عشيقها لانفعاله.

جديد اب برس

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