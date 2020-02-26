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عدن - ياسمين التهامي - بالصور.. وزير الحرس الوطني يقلد عدداً من ذوي الشهداء وسام الملك عبدالعزيز

استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر أمس (الأحد)، عدداً من ذوي شهداء الواجب والمصـابين من قوات وزارة الحرس الوطني.



ونشر حساب الوزارة على “تويتر” صوراً للقاء الأمير عبدالله بذوي الشهداء والمصـابين، وتقليدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

جديد اب برس

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