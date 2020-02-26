شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خادمة الفنانة نانسي عجرم تحسم الجدل اخيرا وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية الفضيحة !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في تطور غير متوقع في قضية مقتل شاب سوري في منزل النجمة اللبنانية الشهيرة " نانسي عجرم " بطلقات سددها زوجها طبيب الاسنان " فادي الهاشم " ادلت عاملة نظافه في فيلا الفنانة اللبنانية بشهادتها أمام قاضي التحقيق الأول حيث كشفت عن مفاجاة مدوية تتعلق بملاحظتها لاعمال تجارية غير مشروعة كانت تتم داخل المنزل من قبل الزوج القاتل وشريك له كان متواجدا لحظة مقتل االشاب السوري " محمد الموسي ".

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• عاجـــل : خادمة الفنانة نانسي عجرم تحسم الجدل اخيرا وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية الفضيحة !!

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وتداولت مواقع اخبارية وقنوات على اليوتيوب تسريبات متطابقة حول مضمون الشهادة التي ادلت بها عاملة النظافة حيث كشفت الاخيرة عن نشاط يعتقد انه يتعلق ببيع مواد مخدرة كانت تتم داخل المنزل من قبل طبيب الاسنان وزوج النجمة نانسي عجرم مشيرة الى أن الشاب القتيل شاهد ذلك وربما تم التخلص منه بمبرر انه قدم للمنزل تحت جنح الظلام وبقصد السرقة .

وكشفت التحقيقات التي اعيد احرائها بالتزامن مع اعادة تشريح الجثة من قبل خبراء تشريح من لبنان وسوريا عن تنافضات لافته ومثيرة للشكوك في اقول الفنانة نانسي عجرم حيث افادت انها كانت في الحمام لحظة سماعها اصوات الطلقات النارية وهو ما اثار تساؤلات وشكوك حول الاصابة التي تعرضت لها في ساقها والتي قالت انها بسبب اصابتها بشظية متطايرة من الرصاص الذي اطلق في المنزل بالرغم ان الشاب القتيل لم يطلق رصاصة واحدة واثبتت التحقيقات انه لم يكن يحمل مسدسا حقيقيا اصلا عندما دخل المنزل ولكن مسدس بلاستيكي يقتنيه الاطفال كلعبة والتقطه بحسب شهادة زوجته من يد طفله قبيل مغادرته المنزل الى فيلا نانسي عجرم لاستيفاء مبلغ له من عمل في تشذيب حديقة الفيلا .