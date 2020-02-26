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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. مجلس الأمن الدولي يباغت الجميع ويفرض العقوبات على ''احمد علي عبدالله صالح ''و ''عبدالملك الحوثي'' …تفاصيل عاجلة

أعلن مجلس الأمن اليوم، فى نبأ عاجل على قناة العربية، بالتصويت على مشروع قرار بشأن اليمن التى يخص القرار 2511 الخاص بأهمية وحدة اليمن وسيادته رغم امتناع الصين وروسيا عن التصويت.

وقال المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن إن إيران تواصل مد الحوثيين بالأسلحة وهو أمر يقوض السلام في اليمن.

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وقال المندوب الأميركي بمجلس الأمن خلال الجلسة إن إيران تواصل مد الحوثيين بالأسلحة وهو أمر يقوض السلام في اليمن، مؤكدا على أن الحوثيين يمارسون العنف والتنكيل ضد الشعب اليمني.

المندوب الأميركي: إيران انتهكت القرارات الأممية وهربت أسلحة للحوثيين

المندوب الأميركي: إيران تواصل مد الحوثيين بالأسلحة وهو أمر يقوض السلام في اليمن

المندوب الأميركي: الحوثيون يمارسون العنف والتنكيل ضد الشعب اليمني.

وأقر مجلس الأمن الدولي جملة من النقاط الهامة المتعلقة باليمن ومجريات ومستجدات الوضع.

ووفرض مجلس الأمن تمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما آخر .

وصوت المجلس على مشروع قرار بشأن اليمن الذي يخص القرار 2511 الخاص بأهمية وحدة اليمن وسيادته رغم امتناع الصين وروسيا.

وجدد المجلس العمل بالعقوبات الدولية المفروضة على اليمن لمدة عام واحد (وتشمل الرئيس الأسبق لليمن علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي صالح وزعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي وقياديين بالجماعة)،مع تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن إلى سنة 2021.

ويتضمن القرار تجميد أرصدة وحظر سفر على أفراد وكيانات تهدد الأمن والاستقرار في اليمن.

وقال المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن ،إن "الحوثيين يستخدمون أسلحة شبيهة بالأسلحة الإيرانية".

وأشار إلى أن "إيران انتهكت القرارات الأممية وهربت أسلحة للحوثيين وتواصل مدهم بها وهو أمر يقوض السلام في اليمن"، وداعيا" الدول الأعضاء لمراقبة تهريب السلاح إلى الحوثيين".