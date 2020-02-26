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صنعاء - ياسمين الخيامي - سرب جوي مرعب يسمى النطاط ينطلق من الحدود ويهاجم الحوثيين بضراوة .. وتحذير عاجل من الامم المتحدة من كارثة مروعة ( شاهد صورة ارعبت الحوثيين )

2020/02/26 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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