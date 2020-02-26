شكرا لبحثكم عن خبر غداً.. الأردن تحتضن لقاءً لكافة الاطياف السياسية في شمال اليمن وجنوبه والحوثيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تحتضن المملكة الأردنية الهاشمية غداً الأربعاء لقاء لكافة الاطياف السياسية اليمنية في الشمال والجنوب وممثلين عن الحوثيين، حيث سيكون هذا اللقاء تحت إشراف المبعوث الأممي .
وقال السياسي جابر محمد إنه سيعقد غدا في الأردن لقاء تحت إشراف مارتين غريفيت، وهو اول لقاء تقريبا سيشارك فيه كل الاطياف السياسية اليمنية، شمال وجنوب وشرعية وتقريبا يمكن يكون هناك ممثل عن الحوثيين .
واضاف جابر بالقول :"كيف استطاع مارتن جمع كل هذه المكونات ؟ ماهي اهم النقاط التي سيناقشها هذا اللقاء؟".
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