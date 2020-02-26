شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة توقع مجموعة من عناصر المليشيا بعملية استدراج ناجحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت القوات المشتركة، الثلاثاء، عملية استدراج ناجحة لمجموعة من عناصر مليشيات الحوثي في منطقة باب غلق بمحافظة الضالع.

وذكرت مصادر ميدانية، أن أبطال اللواء الخامس قوات خاصة وزملاءهم بالقوات المشتركة في جبهة باب غلق رصدوا كل تحركات عناصر المليشيات وتركها تدخل إلى المكان المرسوم سلفا، قبل أن تأتي الأوامر من القيادة بالانقضاض عليهم.

وأكدت المصادر أن أبطال القوات المشتركة واللواء الخامس قوات خاصة تمكنوا من سحق العناصر الحوثية المهاجمة وسقط العديد منهم بين قتيل وجريح ولاذ من تبقى منهم بالفرار، لافتة إلى أن المعلومات تفيد بمقتل ثلاثة من عناصر المليشيات وأكثر من 15 جريحاً.

وقد ثمن قائد اللواء الخامس قوات خاصة العميد أحمد سمنان أبو فارس صمود أفراد وضباط اللواء وجميع القوات المرابطين بباب غلق والفاخر وتسطيرهم ملحمة بطولية تمكنوا فيها من التحول من الدفاع إلى الهجوم ومباغتة العدو والوصول إلى خلف خطوط التماس، وهذا يدل على التدريب العالي واليقظة الدائمة التى يتحلى بها أبطال القوات الخاصة والقوات المشتركة.