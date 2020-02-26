شكرا لبحثكم عن خبر ورد للتو : هذا هو مصير محافظة عمران الان بعد طول انتظار للشعب اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل توغلت في هذه الأثناء داخل محافظة عمران، عقب شنها هجوما واسعا على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال اليمن.

وأوضحت المصادر في سيقا تصريحها لموقع الهدهد اون لاين أن قوات الجيش مسنودة برجال قبائل محافظات مأرب وشبوة والجوف، تخوض في هذه الأثناء معارك شرسة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، في مديرية حرف سفيان بعد تحرير مواقع وجبال استراتيجية.

مشيرة إلى أن القوات الحكومية والقبائل تتقدم باتجاه الخط الرابط بين محافظتي عمران وصعدة وسط تزايد انهيار ميلشيا الحوثي، منوهة أن الجيش والقبائل تقدموا إلى مناطق حرف سفيان بعد تمكنهم من السيطرة على مساحات كبيرة من مناطق بجبال الساقية وسوق الاثنين والغيل، متطرقة إلى أن عشرات من عناصر ميلشيا الحوثي سقطوا بين قتلى وجرحى كما فر بشكل جماعي من تبقى منهم صوب وسط محافظة عمران وصنعاء.