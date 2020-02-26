شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن دولتين عظمى ضد وقف الحرب في اليمن .. لهذا السبب (اسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت صحيفة بريطانية عن دولتين تحرصان على استمرار الحرب في اليمن. ونشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، مقالا للكاتب ” بورزو دراغاهي” أكد فيه أن الصراع في اليمن من أكثر الصراعات في العالم قابلية للحل السريع، لو أخلصت القوى الدولية والغربية النوايا بدلا من تجاهل الأمر.

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