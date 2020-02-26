شكرا لبحثكم عن خبر مليشيات الحوثي تغلق مصانع مياه بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت مليشيات الحوثي، اليوم الثلاثاء، مصنعاً للمياه بالعاصمة صنعاء.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للموارد المائية المعين من مليشيات الحوثي، عبدالكريم السفياني، أن “الحملة ستستهدف مصانع المياه في عموم المحافظات اليمنية”.

وأشار إلى أن “الهيئة سبق أن نفذت في نوفمبر العام الماضي، حملة للرقابة والتقييم لمصانع المياه بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، شملت 38 مصنعاً، للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية وجودة المياه”.

وكانت الهيئة العامة للموارد المائية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، أغلقت خلال شهري يناير وفبراير 2020، خمسة مصانع للمياه بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.