شكرا لبحثكم عن خبر العربية نت: اليمن.. إسقاط طائرة استطلاع للحوثيين في الدريهمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في سماء مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن "طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق غرب مديرية الدريهمي وتحاول تصوير ورصد مواقع وتحركات القوات المشتركة". وأكد أن "الجنود قاموا باستهداف الطائرة وتمكنوا من إسقاطها".

والأسبوع الماضي، أعلنت القوات المشتركة إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة، أثناء "محاولتها استهداف مواقع" تلك القوات.

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وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن مؤخراً، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها "مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن".