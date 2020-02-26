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ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الإنتقالي يلتقي بالسفير الصيني

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يزيد بن سلمان - شبوة - إلتقى الأستاذ عادل الشبحي، ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بالسيد كانغ يونغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن.

 وفي مستهل اللقاء عبر الشبحي عن تضامن المجلس الانتقالي الجنوبي مع جمهورية الصين حكومة وشعبا، وتقديرهم لكل الجهود المبذولة من قبلهم لاحتواء الانتشار المتسارع لفايروس كورونا.

 وجرى عقبها نقاش مستفيض تركز حول اتفاق الرياض والجهود التي تبذل لتنفيذه حيث أكد الشبحي حرص قيادة المجلس الانتقالي على تنفيذ اتفاق الرياض، وتقدير الدور الذي تقوم به المملكة العربية في اليمن، وكذا رعايتها وإشرافها على تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

 كما تطرق اللقاء إلى العلاقة التاريخية التي تجمع الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي حاليا بجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها وتطويرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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