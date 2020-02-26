شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ..دولة خليجية تعلن قبل قليل ارتفاع مفزع لعدد المصابين بفيروس " كارونا " .. وتلغي الرحلات الجوية لثلاث دول جديدة وتوقف كافة المنافسات الرياضية ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت دولة " الكويت " عن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس " كارونا " الى تسع حالات . والغت الكويت كافة الفعاليات والاحتفالات بالاعياد الوطنية والشعبية كما حظرت استقبال الوافدين من ايطاليا وكوريا الجنوبية وتايلندا وواتخذت السلطات اجراءت احترازية غير مسبوقة لتقليص فرص انتشار الفيروس القاتل .

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ..دولة خليجية تعلن قبل قليل ارتفاع مفزع لعدد المصابين بفيروس " كارونا " .. وتلغي الرحلات الجوية لثلاث دول جديدة وتوقف كافة المنافسات الرياضية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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