شكرا لبحثكم عن خبر بعد تراجع إعداد المقاتلين ..الحوثيون يعلنون فتح باب التجنيد بشكل رسمي ويتعهدون بدفع المرتبات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الدفاع الغير معترف بها الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية عن فتح باب التجنيد بشكل رسمي بعد تراجع إعداد المقاتلين في صفوفها . وقالت الوزارة في بيان لها " اليوم الثلاثاء على نسخة منه أن الوزارة تمكنت من الإنتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية بالمديريات والعزل والتي هي(لجنة السلطة المحلية - لجنة الأمن- لجنة الإشراف العام- اللجان المجتمعية من الشخصيات والوجاهات) وأنه تم تجهيز مراكز الإستقبال للراغبين الإلتحاق بعملية التجنيد . وأكدت الوزارة التزامها بدفع المرتبات والتغذية للمجندين الجدد وتم وضع أرقام تلفونات للتوصيل المجاني إلى محرقة الموت . هذا وكانت المليشيا قد أصدرت يوم أمس توجيهات للمشرفين بسرعة التجنيد والتحشيد للجبهات بشكل عاجل نظرا لخطورة الوضع كما ألزمت المشرفين بالتحرك في حالة عدم التحديد لسد الفراغ بصحبة أولادهم وهو ما وضعهم في مأزق مع الحوثيين .

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