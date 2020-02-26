شكرا لبحثكم عن خبر خلال نصف شهر..القوات الحكومية تواصل "موسم الحصاد" لعناصر الميليشيا و العدد في تزايد (الاسماء ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فيما يشبه "الحصاد" شرعت القوات الحكومية في مختلف الجبهات المشتعلة بحصد عناصر الميليشيا لتلتهم كل التعزيزات القادمة في بضعة ايام ، الامر الذي رفع خسائر الحوثي البشرية بصورة ارعبت القبائل المساندة لهم ،وفي هذا السياق

سجل فريق الرصد الإعلامي في "وكالة 2 ديسمبر" اعترافات مليشيا الحوثي، بمصرع قرابة مئة من مسلحيها، خلال الأربعة الأيام، ليرتفع عدد القتلى الحوثيين خلال نصف شهر مضى إلى ما يناهز 400 قتيل، في عدة جبهات.

وحسب اعترافات وسائل إعلام المليشيا الموالية لإيران، بلغ عدد القتلى في ستة عشر يوما 384، منهم 98 قتيلا منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وقال فريق الرصد إن عدد قتلى المليشيا السبت الماضي 32 مسلحا حوثيا، الأحد 19، الإثنين 27، فيما بلغ اليوم الثلاثاء 20 قتيلا وفق الاعترافات الحوثية حتى كتابة هذا الخبر.

ويشير مراقبون إلى نضوب مستمر في المخزون البشري للمليشيا الحوثية، نتيجة زيادة الوعي الشعبي بالتضليل الحوثي وانكشاف متواتر لعمالتها لسلطة الملالي في طهران، وخدمتها الأجندات الإيرانية في إقلاق المنطقة العربية، والمساومة في قضاياها لاستخلاص اعتراف دولي بشرعية نفوذ تحاول بنائه في المنطقة على حساب الشعوب العربية ومقدراتها.

كما ترجع مظاهر النضوب البشري الحوثي إلى كم الخسائر في المقاتلين الموالين للمليشيا، سواء في أعداد القتلى المتصاعد، أو أعداد جرحى، كثير منهم أصبح في حالة إعاقة.

ويضيف المراقبون، أنه في الوقت الذي تدفع فيه قيادات المليشيا الحوثية لأبناء القبائل والأطفال إلى محارق الموت في جبهات القتال دون أي اعتبار لقيمة دماء اليمنيين، بمن فيهم أتباعها، تنشط تلك القيادات في بناء ثرواتها الخاصة بجبهات شراء العقارات والمناصب والنهب والسلب، على أنقاض لقمة الشعب اليمني ودماء أبنائه.

في الصدد تورد وكالتنا بعضا من أسماء القتلى الحوثيين خلال الأيام الفائتة:

هارون يحيى العبدي، عمران

نشوان حسين أبو شويعة، عمران

عبدالبديع عبدالرب الحوثي، عمران

خالد غالب حملة، إب

شهاب شايف أحمد هزام، إب

محمد القحم،حجة

أكرم أبو غزال، حجة

عبدالغني زعبل، حجة

فرحان عبدالله الشومي، حجة

عبده صالح الشعلي، حجة

النقيب ماجد أحمد الخالدي، ذمار

نشوان عنان ناصر العماد، ذمار

هايل حسين مهدي عاطف، ذمار

ماجد حسين الصليمي، صعدة

عبدالله عبدالله صالح القارني، صنعاء

ماجد عبد الرزاق العزب، صنعاء

عصام ناجي مسرع، صنعاء

عارف عبد الرزاق العديني، صنعاء

محمد حمود السواري، صنعاء

عبدالله حسين الشيخ، صنعاء

نجم الدين قاسم المزل، صنعاء

يحيى أحمد الحطابي، صنعاء

يحيى علي الغولي، صنعاء

يوسف عوض الحمادي، صنعاء

أحمد محمد البرعي، صنعاء

نبيل يحيى المتوكل، صنعاء

أحمد ناصر الهبة، إب

جوهر نبيل النخلاني، إب

علي محمد الحداد، إب

مجاهد علي النهاري، إب

أحمد إسماعيل الديلمي، ذمار

علي أحمد الفقيه، ذمار

ضيف الله غانم بحير، ذمار

بلال أحمد النهاري، صنعاء

خالد أحمد محمد المياح، صنعاء

سام عبدالله علي الحميدي، صنعاء

صدام عبدالله الشماحي، صنعاء

ظافر محمد محمد القطراني، صنعاء

محمد عبدالله صالح عطية، صنعاء

مرزوق شرف مانع الناصري، صنعاء

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محمد ناصر السنحاني، صنعاء

محمد أمين النهاري، صنعاء

علي صالح أبو لحوم، صنعاء

علي أحمد محمد الناصري، صنعاء

طه حسين عايض، صنعاء

أنور عبدالله القديمي، صنعاء

أحمد عيضه العراقي، صعدة

زايد حميد هجوان، صعدة

عبدالله عبدالرحمن سهيل، صعدة

توفيق حسين مفرح العمري، صعدة

محمد عبدالفتاح المرامي، حجة

جمال القطيب، ذمار

محمد المروني ، ذمار

عصام معيض، ذمار

محمد عبده السموعي، إب

عمر محمد شجاني، الحديدة

عاهد حسين هبة، همدان صنعاء، الإعلام الحربي

علي محمد حسن المحاقري، سنحان صنعاء، الإعلام الحربي

مازن محمد الفضلي، ضروان آنس ذمار، الإعلام الحربي

محمد صالح السحامي، ذمار، الإعلام الحربي

عبدالسلام يحيي البدوي، عبس حجة

محمد ابراهيم عثمان الشارف، عبس حجة

رضوان يحيى البدوي، عبس حجة

احمد يحيى الشنفي، عبس حجة

طارق علي محمد الشريف، عبس حجة

يوسف محسن الشنفي، عبس حجة

حمود محمد هادي القاضي، عبس حجة

فارس ضيف الله عامر، سحار صعدة

يحيى حسين أحمد سعدان، صعدة

زاهر ناصر العراقي، صعدة

جابر محمد دريدح، صعدة

عادل القاولي، جحانة صنعاء

عماد ناصر حسين، صنعاء

فؤاد محمد الناصر، سنحان صنعاء

محمد عبدالله الشامي، بلاد الروس صنعاء

محمد عبدالله حميد الدين، صنعاء

محمد علي جسار، همدان صنعاء

مقنع عبدالله مقنع، همدان، صنعاء

نسيم سعد الضبيبي، بني الحارث صنعاء

حسين هادي الفقيه، أرحب، صنعاء

داحش حسين حمامي، أرحب صنعاء

محمد علي الجندبي، الطويلة المحويت

سليمان ناصر المعبوش، المفتاح حجة

فوازأحمد المداومي، حجة

محمد عبدالرب محمد، حجة

سمير قائد الحداد، عتمة ذمار

عبدالله علي حسين البروي، ذمار

نسيم مرشد مهدي المنصوري، ذمار