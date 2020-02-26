عضو رئاسة الانتقالي: نواجه تحديات على مختلف الصعد !

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، أن الجنوب العربي يواجه التحديات وفق ما يخدم قضيته. وكتب الجعدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ،تويتر،: “العمل السياسي ليس مغامرة غير محسوبة النتائج وليس ردات فعل متهورة”. وتابع: “نحن نواجه تحديات على مختلف الصعد ونتعاطى معها وفق ما يخدم قضيتنا واستحقاقاتها العادلة، وما أحوجنا في هذه المرحلة إلى ميزة الصبر وإلى الوعي الذي لا ينهزم أمام دجل وترهات الإعلام الرخيص”.

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