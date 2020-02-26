شكرا لبحثكم عن خبر رسمياً: الصين تطلق تحذير خطير وهام لكل دول العالم بعدم أكل لحم هذا الحيوان الذي يعرضك للإصابه المباشرة وبسرعة قصوى بفيروس كورونا؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف باحثون صينيون أن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 2165 شخص في الصين.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، قالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث، في بيان، بموقعها على الإنترنت: هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس.