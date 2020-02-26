شكرا لبحثكم عن خبر شاهد ما الذي قام به التحالف بمختلف أسلحته عندما أقترب الجيش الوطني من حرف سفيان – عمران (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تقدمات متسارعة للقوات الحكومية والتي بدأت تقترب من حرف سفيان وإلى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران معقل الحوثيين، مما جعل التحالف العربي بقيادة السعودية يدفع بتعزيزات كبيرة للقوات الحكومية في مناطق المواجهات بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وتأتي التعزيزات بالتزامن مع معارك محتدمة بين القوات الحكومية من جهة ومليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، من جهة ثانية في عدة جبهات بمحافظة الجوف وعمرا و مارب.

وتخوض المليشيا مواجهات عنيفة للوصول إلى مديرية الغيل من اتجاه مديرية مجزر التابعة لمحافظة مأرب، غير أنها تجد مقاومة شرسة من قبل الجيش منذ قرابة الشهر.

ووفقاً للمصادر، فقد عزز التحالف بقوة عسكرية كبيرة إلى مناطق الاشتباك في الجوف بعضها قدمت من محور البقع وتضم آليات ثقيلة.

وقالت إن قرابة مائة طقم قتالي وصلت إلى الجوف على متنها مقاتلون غالبيتهم من السلفيين ورجحت المصادر أن تتغير معادلة القوة على الأرض لصالح القوات الحكومية خلال الأيام القادمة وقبل يومين أرسلت قوات التحالف قرابة مائتي جندي بقيادة السلفي رداد الهاشمي قائد محور كتاف ووصلت للمحافظة وتم توزيعها على جبهات القتال ومنذ الخميس الماضي تشهد جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة تمكنت خلالها مليشيا الحوثي من السيطرة على مواقع تابعة للقوات الحكومية.

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ويوم الاثنين شنت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل هجوما عنيفا على مواقع مليشيا الحوثية في جبهة المحزمات المطلة على مديرية مجزر جنوب محافظة الجوف.

واندلعت مواجهات عنيفة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية وإعطاب آلية عسكرية.

وشهدت جبهة المحزمات معارك عنيفة منذ أيام بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، وسط غارات كثيفة يشنها طيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين. يأتي هذا مع تكثيف التحالف من غاراته وتمكنت قوات الجيش من استعادة تبتين في جبال المقاطع.

وخسرت المليشيات في جبهة مجزر عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات كبيرة تم تشييعهم في محافظات صعدة وصنعاء وذمار بحسب ما تعلن قناة المسيرة التابعة للحوثيين، واصبح تحرير الجوف امر شبه محسوم اذا ما استمرت العزيمة القتالية كما هي الان