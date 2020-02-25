شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الرئيس المصري محمد حسني مبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 بعث رئيس الجمهورية المشير ركن عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

Advertisements ونوه الرئيس بمكانة الرئيس الراحل ومواقفة القومية في خدمة مصر وقضايا الامة العربية واسهاماته الدائمة في نصرة قضايا الأمة العربية ودعم وتعزيز العلاقات المتينة بين مصر واليمن. وعبر رئيس الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم لمصر قيادة وشعبا وأهل وذوي ومحبي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يجنب مصر كل مكروه.

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