بن ملهي يكرم أوائل طلاب مدرسة العبر للتعليم الأساسي والثانوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - العبر

دشن المدير العام لمديرية العبر الشيخ "سالم مبارك بن ملهي الصيعري" اليوم، معمل الحاسوب والمختبر العلمي وإضافة ألعاب رياضية للمدارس التابعة لمدرسة العبر للتعليم الأساسي والثانوي وكرم أوائل اطلبة في كل الصفوف الدراسية في مدرسة العبر، في خطوة تعتبر إضافة نوعية ونقلة كبيرة لمسار العملية التعليمية في العبر.



ويحتوي معمل الحاسوب على أجهزة كمبيوتر حديثة واجهزت عرض ، بينما المختبر العلمي يحتوي على أجهزة وأدوات مخبرية لإقامة التجارب العلمية، إضافة لإطلاق ألعاب رياضية في كرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج وكرة القدم؛ لعمل دوريات رياضية لطلاب بين المدارس لما لها من دور تشجيعي لطلبة.

حيث عبر بن ملهي عن شكره نيابه عن مواطنين المديرية للاخ اللواء فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لتوجيهاته بتوفير عدد من الخدمات للمديرية عامة وعلى وجهة الخصوص ماتم تدشينة من معامل الحاسوب والمختبر العلمي لأهميتها البالغة في الجانب التعليمي .

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وأشاد مدير عام مديرية العبر "سالم بن ملهي" بجهود وكيلي المحافظة لشئون الوادي والصحراء الاستاذ عصام الكثيري ووكيل وزارة الترببة والتعليم الاستاذ جمال عبدون ومدير التربية الدكتور فلهوم ومساندتهم للعملية التعليمية بالمديرية وتوفير عدد من احتياجاتها من معلمين وكتب مدرسية والوسائل المساعدة لإيصال المنهج التربوي بكل سلاسة للطلاب، معرباً عن فخره واعتزازه بما تم انجازه للمدارس الاساسي والثانوي والجانب الثقافي والتعليمي التي تشهده المديرية، لافتاً الى جهود إدارة المدرسة والثانوية المبذولة لاستمرار العملية التعليمية في المدارس رغم الظروف الراهنة التي تعصف بالبلاد.

من جهته، أوضح مدير مكتب التربية بالمديرية "فؤاد مبخوت بارباع" الى ما ستحققه الوسائل التعليمية الجديدة للطلاب والطالبات والأثر الكبير في الارتقاء بالعملية التعليمية، مشدداً بحرص الادارات المدرسية ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية والتغلب على كافة الصعوبات التي يواجهها التعليم في المديرية.

في ذات السياق، كرم المدير العام ومدير مكتب الترببة بالمديرية الخمسة الطلاب والطالبات الاوائل من كل صف في المرحلة الاساسية والثانوية للفصل الدراسي الاول للعام الجاري.

وهنأ بن ملهي الطلاب الاوائل على تفوقهم، مشيداً بإدارة المدرسة وجميع الكادر التعليمي على جهودهم المبذولة في العملية التعليمية والتربوية، مؤكداً دعمه الدائم للعملية التعليمية.

هذا وكان الاحتفال الذي حضرة مدير أمن المديرية العقيد "يحيى مرشد دعبوش"، وعدد من مسؤولي المكاتب التنفيذية بالمديرية، ومدير المدرسة ووكلائه وأعضاء مجلس الاباء وأولياء الامور، قد شهد استعراض لوحات فنية ورقصات شعبية واناشيد نالت استحسان الحاضرين.