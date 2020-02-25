الزبيدي يعزي في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

بعث اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يومنا هذا الثلاثاء.



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وفي البرقية نقل الزُبيدي تعازي ومواساة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وشعب الجنوب، إلى الرئيس السيسي ومن خلاله إلى الشعب المصري الشقيق بهذا المصاب الأليم، مؤكداً أن رحيل الرئيس مبارك، يمثل خسارة كبيرة على وطنه وشعبه وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بصفته واحداً من القيادات المؤثرة التي خاضت بكفاءة وقوة الحرب العسكرية والسياسية في مواجهة أعداء الأمة.

وقالت البرقية :"إن شعب الجنوب يتذكر بكثير من الوفاء والعرفان الموقف الشجاع للرئيس الراحل محمد حسني مبارك ، في رفضه الصريح لحرب احتلال الجنوب في صيف 1994م، وإدانته العلنية لسياسة نظام صنعاء حينها بفرض الوحدة على شعب الجنوب بالقوة".

وابتهل الزُبيدي إلى الله تعالى أن يتغمد الرئيس الراحل بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وشعب مصر الشقيق الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.