إدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة والسكان تقوم بزيارة الى مديرية ثمود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - ثمود

استقبل مدير عام مديرية ثمود نائف بن ناصر المنهالي و مدير مكتب الصحه والسكان بمديرية ثمود يعقوب مؤمن سعيد بامؤمن ادارة الترصد الوبائي والاستجابة بالوادي والصحراء.



وجرى خلال اللقاء مناقشة دور ومهام فريق الاستجابة السريعة بالمديرية بالاضافة الى تقييم ومناقشة وضع الفريق بالمديرية.

هذا وقد رحب نائف المنهالي مديرعام المديرية بفريق الترصد الوبائي مشيداً بالدور الذي يقومة الفريق بالمحافظة وفريق المديرية من جهود لمتابعة الحالات الوبائية ورصدها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها مؤكدا بان الترصد الوبائي بمثابة الامن للمجتمع لما له من اهمية في اكتشاف الاوبئة.

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وعبر عن سعادتة بزيارة الأخ يعقوب مؤمن بامؤمن مدير مكتب الصحة العامه والسكان بالمديريه مشيدا بالجهود التي يبذلها فريق استجابة السريعه في المديرية من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافة الامراض الوبائية وتتبع وقطع سلسلة العدوى للامراض الوبائية داخل المديرية مشيدا بالجهود التي يبذلها الفريق وإخراج المديرية من الصمت كما تطرق الحديث عن وباء كورونا والسبل الاحترازية والوقائيه لهذا المرض كون منفذ شحن بالمهرة وهو ثالث منفذ يمر من خلاله المسافرين الى حضرموت وربماء يشكل عبء على حضرموت في حالة مرور حالة من خلاله كون منافذ حضرموت تم تقيدها بأجراءات وقائية من قبل سعادة الوكيل عصام بن حبريش الكثيري ممثل السلطه ومكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء ممثله بالدكتور هاني خالد العمودي والجهات ذات الاختصاص.

من جانبه اوضح الدكتور صالح عبيد باسيف مدير ادارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة والسكان بالوادي والصحراء بان هذا اللقاء يهدف الى تقييم وضع فريق الاستجابة بالمديرية وضرورة سرعة رفع المعلومات وتسجيل الاجراءات التي تم عملها مع كل مريض .. مشيراً الئ اهمية الابلاغ عن الامراض الستة التي يجب التدخل فيها ليتم بعدها اتخاذ ماهو مناسب لحماية المجتمع.

وتحدث أحمد عبيد بكير منسق الانذار المبكر بمكتب الصحة والسكان بالوادي والصحراء موضحا شرحا تفصيليلا عن الامراض السته ( شلل الرخو الحاد - دفتيريا- السعال الديكي- الحصبه -كوليرا - الحميات النزفية الضنك وغيرها) وتحدث الأخ حسني بن حمدون عن أهمية البلاغ الفوري والتقيد بآلية نظام الابلاغ الفوري موجها الاخوة في فريق اسجابة وظباط الترصد بالمديرية على الحرص الشديد في التبليغ وتتبع وقطع سلسلة الامراض الوبائيه واتخاد الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من هذه الامراض.

وتحدث بهاء سالم البحبوح منسق الترصد الوبائي بالمديرية عن آلية عمل الفريق محث أعضاء الفريق على التكاتف وبذل المزيد من الجهود التي تصب في مصلحة وأهداف الفريق موضح بعض معوقات التي تشكل عبء على الفريق كون المنطقة صحراوية وشكر فريق مكتب الصحه بالوادي على جهودهم وتحمل معانات السفر لبدء بملاحظاتهم وتوجهاتهم وتقيم فريق استجابة بالمديرية.

وقد قام الفريق بزيارة أقسام المستشفى واستمع من العاملين الى الطرق التي يتبعونها في عملية الترصد والرفع بالحالات المرضية.