العميد العوبثاني يتفقد سير عمل إدارة أمن وشرطة مديرية سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - تريم

تفقد المدير العام للأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني اليوم على سير نشاط إدارة أمن وشرطة مديرية سيئون.

Advertisements

وإطلع العميد العوبثاني خلال زيارته التفقدية من مدير أمن سيئون العقيد جعفر بن كدة على سير الإجراءات المتبعة في قضايا المواطنين والاحتياجات التي تساهم برفع الأداء الأمني من ترميم وتأثيث لأقسام المديرية.

وشدد العميد العوبثاني بحضور مساعد المدير العام لشؤون الأمن مدير فرع القوات الامن الخاص بالوادي والصحراء العميد علي الغريري على التزام الجنود بالمظهر اللائق وحسن استقبال المواطنين ،منوها على سرعة التعامل مع قضايا المواطنين وتمكين الملفات حسب النظم والقوانين ورفعها الى النيابة العامة.