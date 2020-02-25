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العميد العوبثاني يتفقد سير عمل إدارة أمن وشرطة مديرية سيئون

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اليمن العربي - تريم 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

العميد العوبثاني يتفقد سير عمل إدارة أمن وشرطة مديرية سيئون

الخليج 365 - تريم

تفقد المدير العام للأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني اليوم على سير نشاط إدارة أمن وشرطة مديرية سيئون.

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وإطلع العميد العوبثاني خلال زيارته التفقدية من مدير أمن سيئون العقيد جعفر بن كدة على سير الإجراءات المتبعة في قضايا المواطنين والاحتياجات التي تساهم برفع الأداء الأمني من ترميم وتأثيث لأقسام المديرية.

 

وشدد العميد العوبثاني بحضور مساعد المدير العام لشؤون الأمن مدير فرع القوات الامن الخاص بالوادي والصحراء العميد علي الغريري على التزام الجنود بالمظهر اللائق وحسن استقبال المواطنين ،منوها على سرعة التعامل مع قضايا المواطنين وتمكين الملفات حسب النظم والقوانين ورفعها الى النيابة العامة.

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