مناقشة آلية تقييم الأداء والانضباط الوظيفي بقطاع الصحة في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع عقد بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم آلية تقييم الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتب الصحة والمنشآت الصحية عدن.



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب الصحة بالمديريات والمستشفيات المركزية بعدن إلى كيفية العمل علی تفعيل استمارة التقييم الوظيفي المتضمنة البيانات الشخصية للموظف، وأخرى إدارية تضم مستوی التزام الموظف بتنفيذ مهامه الوظيفية وإسهامه في تطوير إدارته والتزامه بتوجيهات مسؤوليه وقدرته علی التغيير، وكذا تقييم قدرة الموظف علی المبادرة وتفاعله مع مرفقه.

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