شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الزنداني يفاجئ الجميع ويكشف عن علاج لفيروس كورونا..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت أسماء عبدالمجيد الزنداني، اليوم الثلاثاء، عن طرق علاج فيروس كورونا والوقاية منه. وقالت الزنداني في منشور عبر صفحتها بالفيسبوك، أن الشيطان يتشكل بالفيروس ويجري في ابن آدم مجرى الدم. جديد "الخليج 365" Advertisements وأشارت إلى أن علاج فيروس كورونا هو " ترك التعري والموسيقى والمعاصي ". ودعت الى التصدي لما وصفته بوخز الشياطين القادم من الصين. وأثار حديث أسماء الزنداني سخرية واسعة لدى نشطاء ورواد منصات التواصل الاجتماعي

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