لن تصدق ماحدث بينهما...سما المصري مع شاب يريد خلع بنطاله في الشارع..."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - نزلت الفنانة سما المصرى الى الشارع لاستطلاع رأي الشباب ان كانوا على استعداد للاستجابة لدعوة الجيش للمشاركة في الحرب في ليبيا. ونشرت سما المصري، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه في الشارع بلباس عسكري وهي تحاور احد الشباب. جديد "الخليج 365" Advertisements غير ان الحديث بين سما والشاب دار حول بنطاله حيث مازحها بأنه سيخلعه وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “واحاول اقنع الشاب الجميل دا أنه مايقلعش البنطلون وهو مصر يقلع البنطلون مش عارفه ليه…يكونش عشان النهارده الخميس؟”.

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