شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ..قائد عسكري يحسم الجدل ..ويكشف موقع تمركز الجيش الوطني غرب الجوف , و"مرمى حجر " هي المسافة المتبقية بينهم وبين مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/25 الساعة 09:47 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر المركز الاعلامي للقوات الحكومية، قبل قليل من مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يحتوي على تصريحات لمقاتلين من الجيش في المواقع المتقدمة بمحافظة الجوف شمال اليمن.

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وفي التصريحات أكد أحد أفراد القوات الحكومية أنهم في جبال حام ويتقدمون نحو مديرية حرف سفيان أولى مديريات محافظة عمران.

وقال ان المسافة بين موقعه في جبال حام غرب الجوف ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران من 10 إلى 17 كيلو متر.

