شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ..قائد عسكري يحسم الجدل ..ويكشف موقع تمركز الجيش الوطني غرب الجوف , و"مرمى حجر " هي المسافة المتبقية بينهم وبين مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/25 الساعة 09:47 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
نشر المركز الاعلامي للقوات الحكومية، قبل قليل من مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يحتوي على تصريحات لمقاتلين من الجيش في المواقع المتقدمة بمحافظة الجوف شمال اليمن.
أقرأ أيضا :
الجيش يوقع مليشيا الحوثي في فخ بالغ الدقة والذكاء في هذه الجبهة المشتعلة ..والحصيلة الاولية مفاجأة !!
وفي التصريحات أكد أحد أفراد القوات الحكومية أنهم في جبال حام ويتقدمون نحو مديرية حرف سفيان أولى مديريات محافظة عمران.
وقال ان المسافة بين موقعه في جبال حام غرب الجوف ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران من 10 إلى 17 كيلو متر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فيديو ..قائد عسكري يحسم الجدل ..ويكشف موقع تمركز الجيش الوطني غرب الجوف , و"مرمى حجر " هي المسافة المتبقية بينهم وبين مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.