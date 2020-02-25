شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن ..قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي تفاجئ الجميع وتعلن "بالصوت والصورة " السيطرة على مواقع استراتيجية في الجوف .. !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/25 الساعة 10:41 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي أن قوات المليشيا سيطرت على مواقع هامة بمحافظة الجوف. أقرأ أيضا : الملك سلمان يثلج قلوب اليمنيين وجميع الوافدين ويصدر امر بــ تخفيض رسوم العمالة للوافدين وإعفاء مرافقيي هذه الفئات كليًا من الرسوم ! Advertisements ووفقاً لما أعلنته القناة فإن المليشيا سيطرت على جبل قشعان وسلسلة جبال حبش الاستراتيجية في خب والشعف، وأكدت القناة أنها ستبث مشاهد مصورة تثبت سيطرة قوات الحوثي على تلك المناطق. وياتي هذا الاعلان عقب تأكيد الجيش الوطني التقدم نحو عمران بعد تحرير الجوف , والذي يعد نوع من التظليل والكذب التي تمارسة مليشيا الحوثي .

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