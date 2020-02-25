شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : مقاتلات التحالف العربي تدمر منجم للذهب في صلب بمديرية "نهم"!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/25 الساعة 11:11 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

زعمت مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، استهدف شركة للتنقيب عن الذهب في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء؛ وفقا لافادة مصدر محلي لقناة "المسيرة" التابعة للمليشيا.

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وردنا الآن ..قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي تفاجئ الجميع وتعلن "بالصوت والصورة " السيطرة على مواقع استراتيجية في الجوف .. !!

وذكرت بإن مقاتلات التحالف شنت "غارتين على شركة التنقيب عن الذهب في منجم صلب بمديرية نهم".

وأدت الغارتان وفقا للمصدر إلى "تدمير عدد من الآليات والمعدات التابعة لشركة التنقيب في جبل صلب".

وتعتبر مديرية نهم المدخل الشرقي للعاصمة صنعاء، وتشهد اشتباكات عنيفة ومتقطعة بين قوات الجيش اليمني، ومليشيا الحوثي.

