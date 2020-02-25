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عدن - ياسمين التهامي - سبب رئيسي من أسبا ضغط الدم ... مشكلة متعلقة بالأسنان والتي يهملها الجميع

توصلت نتائج دراسة جديدة إلى أن التهابات اللثة المزمنة متوسطة الشدة ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 22 بالمائة. بينما ترتبط الدرجة الشديدة من الالتهابات المزمنة للثة بارتفاع مخاطر الإصابة بضغط الدم بنسبة 49 بالمائة. واعتمدت الدراسة التي نشرت نتائجها دورية "كارديوفاسكيولار ريسيرش" على بيانات 81 دراسة سابقة أجريت في 26 دولة، بعدما لاحظ باحثون وأطباء إصابة مرضى ارتفاع ضغط الدم بالتهابات في اللثة عادة. جديد اب برس Advertisements وأجريت الدراسة في جامعة كوليج بلندن، وحثّت نتائجها على توعية مرضى التهابات اللثة بالصلة بين هذه المشكلة التي تصيب الفم وبين ارتفاع الضغط، والذي يعتبر من العوامل الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والسكتة.

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