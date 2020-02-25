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عدن - ياسمين التهامي - 3 فوائد نجهلها لشرب الماء قبل النوم واخر فائدة تتمناها اي سيدة

أكدت دراسات أن شرب الماء قبل النوم له فوائد صحية عديدة.



أبرز هذه الفوائد هي ” تحسين المزاج وتهدئة الاعصاب، حيث كشفت الأبحاث ان الأشخاص الذين غير معتادين على شرب الكثير من الماء لم يكونوا هادئين ولم يتحسن مزاجهم إلا بشرب الماء قبل النوم حسب ما اشار موقع ” health line ” .

جديد اب برس

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وأضافت الأبحاث ان شرب الماء قبل النوم، وخصوصًا الماء الساخن أو الدافئ هو أحد الطرق الطبيعية للمساعدة في إزالة السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم.

ويعتبر شرب الماء قبل النوم من افضل الطرق التي تحافظ على جسمك رطب مما يؤثر بشكل جيد على البشرة والشعر وباقي أعضاء الجسم التي تحتاج للماء بشكل دوري.