شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد مجنون يباغت أكبر "تمساح" بالعالم ويفترسه بطريقة ذكية وحيلة لم تخطر على بال أحد ..لكن عندما فتح عيونه حدثت مفاجئة غير متوقعة ..(شاهد فيديو وصور مروعة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عرضت جريدة ديلي ميل البريطانية مجموعة صور للمصور الأمريكي جاكوار لعملية صيد تماسيح من قبل أسد أمريكى ( بوما ) .

وننشر فيما يلي فيديو يبين المعركة الشرسة بين الأسد والتمساح وهم عبارة عن 10 صور لمراحل التخفى والهجوم والفتك بالفريسة . عملية التخفى والمراقبة قبل الهجوم على الفريسة السباحة عبر النهر للوصول للفريسة

السباحة بهدوء حتى لا يلاحظه التمساح



التمساح مستلقى على الأرض مستمتع بحمام الشمس

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هجوم الأسد مثل البرق ومفاجئة التمساح



القبض على رأس التمساح بأسنانة الحادة حتى لا يتحرك ويفلت منة



التمساح يحاول التخلص من قبضة الأسد الأمريكى



التمساح يتألم من شدة قبضة الأسد على رأسة



الأسد يركب على فريستة ليوقفة حتى لا تهرب الفريسة إلى النهر



استسلم التمساح وأصبح الصياد فريسة

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كانت هذه تفاصيل خبر أسد مجنون يباغت أكبر "تمساح" بالعالم ويفترسه بطريقة ذكية وحيلة لم تخطر على بال أحد ..لكن عندما فتح عيونه حدثت مفاجئة غير متوقعة ..(شاهد فيديو وصور مروعة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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