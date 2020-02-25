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أسد مجنون يباغت أكبر "تمساح" بالعالم ويفترسه بطريقة ذكية وحيلة لم تخطر على بال أحد ..لكن عندما فتح عيونه حدثت مفاجئة غير متوقعة ..(شاهد فيديو وصور مروعة)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عرضت جريدة ديلي ميل البريطانية مجموعة صور للمصور الأمريكي جاكوار لعملية صيد تماسيح من قبل أسد أمريكى ( بوما ) .

وننشر فيما يلي فيديو يبين المعركة الشرسة بين الأسد والتمساح

وهم عبارة عن 10 صور لمراحل التخفى والهجوم والفتك بالفريسة .

عملية التخفى والمراقبة قبل الهجوم على الفريسة

 

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السباحة عبر النهر للوصول للفريسة

 

 

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السباحة بهدوء حتى لا يلاحظه التمساح 
 

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التمساح مستلقى على الأرض مستمتع بحمام الشمس
 

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هجوم الأسد مثل البرق ومفاجئة التمساح 
 

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 القبض على رأس التمساح بأسنانة الحادة حتى لا يتحرك ويفلت منة
 

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 التمساح يحاول التخلص من قبضة الأسد الأمريكى
 

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التمساح يتألم من شدة قبضة الأسد على رأسة
 

 

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الأسد يركب على فريستة ليوقفة حتى لا تهرب الفريسة إلى النهر
 

 

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استسلم التمساح وأصبح الصياد فريسة 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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