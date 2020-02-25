شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة فتاة سعودية مراهقة بين احضان خياط الملابس ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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• فضيحة فتاة سعودية مراهقة بين احضان خياط الملابس ..شاهد

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�نتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لخياط يعمل في محل للخياطة النسائية، وهو يأخذ مقاسات فتاة داخل المحل وبجوارها فتاة أخرى، الأمر الذي يعد مخالفاً للأنظمة السعودية، حيث يُمنع دخول السيدات لأي محل يعمل فيه شاب، مع العلم بأن المحل يملك إطلالة زجاجية على الشارع، بحيث يمكن لأي مار فيه رؤية ما يحدث داخله.

وقد وجّه صاحب الفيديو عدسة كاميرته نحو اسم المحل معلقاً: "شوفوا يا جماعة الخير..شوفوا يا جماعة الخير..شوفوا..شوفوا".

وذكرت تقارير صحافية أن رجال الأمن في السعودية قد تحركت وألقت القبض على الخياط، وصرح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي: "بأن دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، تمكنت من ضبط وافد من جنسية آسيوية في العقد الرابع من العمر، يعمل بأحد مشاغل خياطة الملابس النسائية بالعاصمة المقدسة، لتجاوزه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وعدم مراعاته الأنظمة والتعليمات".