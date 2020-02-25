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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضابط خليجي يدفع ثمن حماقته وتهوره ويدمر مستقبله ويتلقى عقاب مزلزل بعد اقدامه على عمل غريب وصادم صعق كل افراد الشرطة ( لن تصدق الحماقة التي ارتكبها )

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كانت هذه تفاصيل خبر ضابط خليجي يدفع ثمن حماقته وتهوره ويدمر مستقبله ويتلقى عقاب مزلزل بعد اقدامه على عمل غريب وصادم صعق كل افراد الشرطة ( لن تصدق الحماقة التي ارتكبها ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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