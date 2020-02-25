شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس هادي يتلقى خبر كارثي من هذه المحافظة المحررة، والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الجنرال الاحمر والمقدشي، والقبائل تباغت الجميع وتصدر البيان رقم ( 1) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي يتلقى خبر كارثي من هذه المحافظة المحررة، والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الجنرال الاحمر والمقدشي، والقبائل تباغت الجميع وتصدر البيان رقم ( 1)

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس هادي يتلقى خبر كارثي من هذه المحافظة المحررة، والخبر ينزل كالصاعقة على رأس الجنرال الاحمر والمقدشي، والقبائل تباغت الجميع وتصدر البيان رقم ( 1) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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