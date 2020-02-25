الحديدة: اختفاء 7 صيادين في عرض البحر قبالة سواحل "الخوخة"

أكدت مصادر محلية في محافظة الحديدة،غربي اليمن، اختفاء قارب صيد بحري- محلي الصنع- وعلى متنه 7 صيادين من أبناء مديرية الخوخة، من مطلع هذا الأسبوع.



وقال صيادون محليون، ان قارباً يحمل على متنه سبعة من صيادي مدينة الخوخة، دخل في رحلة صيد في عمق البحر من منطقة من المخا، ولم يعد القارب حتى ساعة كتابة الخبر.



واضافوا أن الصيادين عادة ما يخرجون صباحا ويعودون مساء ذات اليوم، غير أنهم تأخروا عن وقت رجعوهم المعتاد، ومضت عليهم 4 ايام ولم يتم التعرف على حالتهم حتى الآن.



وحصل موقع "يمن شباب نت" على أسماء الصيادين المفقودين وهم:

محمد عيسى ميقره

عبدالودود ثابت علي غالب

عباس احمد عباس بحيري

عماد أحمد عبدالله خولاني

احمد يوسف ثابت خولاني

عبده محمد عبده زغيفي

أحمد عبدالله هبة الله



وأبدى سكان مديرية الخوخة تخوفا جراء هذا الاختفاء لمجموعه من الصيادين، والذي لا يعد الاول من نوعه بل سبقته حالات مشابهه وانهت بحالات وفاة وهو ما أثار حفيظة الأهالي.



وبحسب المصادر فإن الجهات المعنية تواصل عملية البحث والتحري عن المفقودين.

