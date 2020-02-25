شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعفري يطلع على أوضاع مكتب الشؤون المالية والإدارية بديوان المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل أول محافظة المهرة، مختار محمد الجعفري، اليوم الثلاثاء، على أوضاع مكتب الشؤون المالية والإدارية بديوان المحافظة أثناء نزوله الميداني للمكتب واللقاء مع المختصيين والمعنيين فيها .



وناقش الجعفري، خلال زيارته، إجراءات إعادة توزيع القوة الوظيفة من جديد بحيث تقدم للاخ الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة بعد استلامه لمهامه مؤكدا على ضرورة إلانضباط الوظيفي و تفعيل دور الرقابة والتفتيش في الإدارة .

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