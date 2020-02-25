"الانتقالي" يناقش آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

ناقشت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، صباح اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية بالمحافظة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للعام 2020 والذي عقد بمقر المجلس بالمكلا.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من التقارير والموضوعات المرتبطة بعمل الهيئة، من بينها تقرير تقييمي عن أداء إدارات الهيئة ومستوى تنفيذها للخطط والأنشطة خلال العام الماضي وخطة نشاطاتها للعام الحالي.

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وخلال الاجتماع، تم بحث تقرير شفهي لرئيس القيادة عن الزيارات التفقدية إلى عدد من المرافق الخدمية بالمحافظة، والتي استعرض من خلاله استعرض أهداف ونتائج هذه الزيارات.

كما قدم رئيس انتقالي حضرموت خلال الاجتماع صورة مختصرة عن وضع الخدمات في المحافظة، مشير إلى أنها تحتاج إلى تضافر جميع الجهود للارتقاء بمستواها .

كما ناقش الاجتماع جملة من القضايا، والمستجدات على مستوى المحافظة والجنوب عامة.

وكانت الهيئة قد استعرضت في بداية اجتماعها، محضر اجتماعها السابق وصادقت عليه بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء.