اليونيسيف والبنك الدولي يناقشان خطة العام 2020 في حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات ناقش المدير العام لصحة ساحل حضرموت في العاصمة عدن اليوم الثلاثاء، مع مدراء برامج منظمة اليونيسيف ومنسق البنك الدولي، خارطة عمل البرامج التي تنفذ في المحافظة خلال العام الجاري وتقييم أداء العمل للفترة الماضية.

Advertisements وبحث مدير صحة حضرموت مع مسؤولي البرامج بالمنظمة استحقاقات العاملين من الكوادر الصحية في المرافق المدعومة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف والموازنات التشغيلية واستحقاقات مراكز معالجة الاسهالات المائية وحوافز العاملين بها . وتطرق الاجتماع إلى تدخلات منظمة اليونيسيف خلال العام الجاري 2020 في قطاع الرعاية الصحية وكذلك مستشفى المكلا للأمومة والطفولة خصوصا مشروع إعادة تأهيل مبنى الأطفال الذي تضرر نتيجة إعصار تشابالا.

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