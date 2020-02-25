خبراء الطقس يحذرون من موجة غبار واسعة تضرب حضرموت وشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات أصدر خبراء الطقس تحذيرات من موجة غبار واسعة ستضرب حضرموت وشبوة غدا الأربعاء وتزداد كثافة الخميس القادم.

Advertisements وتوقعت جهات الطقس، أن تتأثر وديان حضرموت وشبوة بكتلة هوائية غبارية واسعة الانتشار غدا الأربعاء وتزداد كثافة الخميس قادمة من صحاري الربع الخالي. ونبهت جهات الطقس كبار السن والصغار من التعرض المباشر للغبار خاصة الذين يعانون من مرض الربو.

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