شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطة المحلية بالمهرة تدين الحادثة الإرهابية التي استهدفت قوات التحالف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

أدانت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، الحادثة الإرهابية الجبانة التي استهدفت قوات التحالف العربي وقوات المهام الخاصة، بصاروخ حراري قرب مفرق فوجيت.



وأوضحت في بيان لها، أن الحادثة الأليم الذي لم تعهده محافظة المهرة، يمثل تطور خطير يُعكر صفو الحياة الآمنة والمستقرة التي تنعم بها بمحافظة المهرة وظلت دائما بعيدة وفي منأى عن الفوضى والصراعات.

وأشار البيان، أن قوات التحالف وكتيبة المهام الخاصة، تعرضت قبل وصولها مفرق فوجيت، إلى كمين غادر بصاروخ حراري، استهدف أحد الأطقم، مما إلى استشهاد ضابط وأربعة جنود وإصابة آخر.

ورفعت السلطة أحر التعازي لأسر الشهداء الخمسة من قوات كتيبة المهام الخاصة، سائلين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل للجريح.

وأكدت السلطة المحلية أن القوات المسلحة والأمن بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لن تدخر جهدا في الحفاظ على الأمن والاستقرار والضرب بيد من حديد للخارجين عن القانون ومقلقي السكينة العامة وحالة الأمان بالمحافظة.

ودعت كافة أبناء المحافظة والمواطنين إلى الالتفاف خلف السلطة المحلية بقيادة المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

تدين السلطة المحلية بمحافظة المهرة الحادثة الإرهابية الجبانة التي استهدفت قوات التحالف العربي وكتيبة المهام الخاصة المرافقة لها اليوم الثلاثاء قرب مفرق فوجيت على الطريق المؤدي إلى منفذ شحن، كانت في مهمة دورية معتادة للقيام بعملية التفتيش الروتيني اليومي إلى جانب استقصاء طبيعة الوضع الأمني في منفذ شحن.

إذ تعرضت قوات التحالف وكتيبة المهام الخاصة، قبل وصولها مفرق فوجيت، إلى كمين غادر بصاروخ حراري، استهدف أحد الأطقم، مما إلى استشهاد ضابط وأربعة جنود وإصابة آخر.

إننا نستنكر بكل عبارات الإدانة والشجب ذلك الحادثة الأليم الذي لم تعهده محافظة المهرة، ويمثل تطور خطير يُعكر صفو الحياة الآمنة والمستقرة التي تنعم بها بمحافظة المهرة وظلت دائما بعيدة وفي منأى عن الفوضى والصراعات.

وفي الوقت الذي ندين فيه الحادثة نرفع أحر التعازي لأسر الشهداء الخمسة من قوات كتيبة المهام الخاصة، سائلين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل للجريح.

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أسماء الشهداء

الرائد/نبيل الشاوش/عمران

الجندي/ عمر النجدي/ إب

الجندي/توفيق الشويع/ المحويت

الجندي/عبدالعزيز الشماحي/ إب

الجندي/ أحمد الجبري

الجريح:

الجندي/ فيصل الخطابي

وتؤكد السلطة المحلية أن القوات المسلحة والأمن بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لن تدخر جهدا في الحفاظ على الأمن والاستقرار والضرب بيد من حديد للخارجين عن القانون ومقلقي السكينة العامة وحالة الأمان بالمحافظة.

وندعو كافة أبناء المحافظة والمواطنين إلى الالتفاف خلف السلطة المحلية بقيادة المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

صادر عن السلطة المحلية بمحافظة المهرة

25 فبراير 2020