شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات صارمة.. هذا ما حدث اليوم في العاصمة صنعاء ومسؤول حكومي يكشف تفاصيل ما سيتم في عموم محافظات الجمهورية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغلقت الهيئة العامة للموارد المائية، اليوم الثلاثاء، مصنعا للمياه بصنعاء، ضمن الحملة الميدانية التي تنفذها لإغلاق مصانع المياه غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية وكذا المصانع التي تعمل بالمخالفة للقانون بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. جديد "الخليج 365" Advertisements وبلغ عدد المصانع التي أغلقتها الهيئة خلال شهري يناير وفبراير 2020م خمسة مصانع للمياه بالأمانة والمحافظة. وأوضح وكيل الهيئة العامة للموارد المائية رئيس لجنة الرقابة والتفتيش على المصانع والمنشآت المائية الخاصة المهندس عبدالكريم السفياني أن الحملة ستستهدف مصانع المياه في عموم محافظات الجمهورية. وأكد أن الهيئة ستغلق المصانع المخالفة للقانون وغير الملتزمة بالمعايير والمواصفات القياسية لجودة المياه. وأشار السفياني إلى أن الهيئة سبق وأن نفذت في نوفمبر العام الماضي حملة للرقابة والتقييم لمصانع المياه بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء شملت 38 مصنعا للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية وجودة المياه، مشيدا بدعم وزير المياه والبيئة للمشاريع والأنشطة التي تنفذها الهيئة. حضر الإغلاق رئيس قطاع الرقابة وجودة المياه بالهيئة المهندس فهد السفياني ومهندس الجودة بالهيئة هاني سريع.

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