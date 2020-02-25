شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما أعلنت عن نيتها إحياء حفلات بالسعودية .. الراقصة “صافيناز” في ورطة بسبب “فيديو وفتاة عارية”! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعدما كشفت وسائل إعلام مصرية عن استعداد الراقصة الأرمينية الشهيرة “صافيناز”، لإحياء حفلات وسهرات راقصة في السعودية قريبا بعد تلقيها أكثر من عرض تعكف على المفاضلة بينهم حاليا، تواجه الراقصة تهمًا جديدة من قبل أجهزة الأمن المصرية تتعلق بالتحريض على الفسق بعد انتشار فيديو لها خلال أحد حفلاتها في الساحل الشمالي شمال غرب مصر.

وحرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، الأحد، محضرًا ضد الفنانة الاستعراضية، عقب ظهورها في مقطع فيديو خلال أحد حفلاتها وقد ظهرت خلاله ترقص مع فتاة شبه عارية.

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وقال رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية علي الشريعي، في تصريحات صحفية، إن ”جهاز الرقابة تحرك مسرعًا فور علمه بما فعلته صافيناز في حفلها بالساحل الشمالي، وإنه تم تحرير محضر ضد الراقصة، بعد أن جاء الاستعلام كاملًا من مفتشي الجهاز بالواقعة التي حدثت في الساحل الشمالي“.

وكانت صحيفة “الوطن” المصرية نقلت عن “صافيناز” قولها إن أكثر من متعهد حفلات تواصل معها خلال الأيام الماضية من أجل إحياء حفلات وسهرات راقصة في السعودية، مشيرة إلى أنها ستتعاقد خلال أيام على إحدى هذه الحفلات.

ولم تحدد الراقصة موعد حفلها المزمع بالسعودية، وأشارت إلى أنه لم يجر تحديد موعد بعينه حتى الآن، لافتة إلى أنها تنتظر التعاقد بشكل رسمي، حتى يتم الإفصاح عن موعد الحفلات.