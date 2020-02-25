شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتلاف مئات الالغام الحوثية في محافظة حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات أتلفت الفرق الهندسية التابعة للواء الأول قوات خاصة بمحور حرض بالتعاون مع خبراء (مسام) اليوم، أكثر من ٨٠٠ لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية شمالي محافظة حجة.

Advertisements وأوضح نائب ركن التوجيه المعنوي بلواء القوات الخاصة الرائد علي جبران أن الفرق الهندسية تواصل تطهير منازل المواطنين ومزارعهم من الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من عزلة بني الحداد شرق مديرية حرض. وأشار الى أن هذه العملية تعد الرابعة التي يتم فيها إتلاف الالغام منذ تواجد اللواء في المنطقة.. لافتا الى ان زراعة الالغام بطريقة عشوائية تعد خطورة بالغة تواجه المواطنين وتمنعهم من العودة إلى منازلهم وممارسة حياتهم اليومية.

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