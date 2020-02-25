- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتلاف مئات الالغام الحوثية في محافظة حجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
أتلفت الفرق الهندسية التابعة للواء الأول قوات خاصة بمحور حرض بالتعاون مع خبراء (مسام) اليوم، أكثر من ٨٠٠ لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية شمالي محافظة حجة.
وأوضح نائب ركن التوجيه المعنوي بلواء القوات الخاصة الرائد علي جبران أن الفرق الهندسية تواصل تطهير منازل المواطنين ومزارعهم من الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من عزلة بني الحداد شرق مديرية حرض.
وأشار الى أن هذه العملية تعد الرابعة التي يتم فيها إتلاف الالغام منذ تواجد اللواء في المنطقة.. لافتا الى ان زراعة الالغام بطريقة عشوائية تعد خطورة بالغة تواجه المواطنين وتمنعهم من العودة إلى منازلهم وممارسة حياتهم اليومية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتلاف مئات الالغام الحوثية في محافظة حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.