شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرزها تجربة كوريا الجنوبية.. مشاريع حيوية في عدد من القطاعات تكشف جهود القائد البحسني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الشحات غريب

اللواء الركن فرج سالمين البحسني.. محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رجل المهام الصعبة، والذي تم تتويجه في العاصمة المصرية، حيث حصل القائد البحسني على تكريم من كلية كامبردج البريطانية ضمن أبرز الشخصيات العربية المؤثرة للعام 2019. ودائماً ما يشدد البحسني على أهمية تكاتف العمل بين الأجهزة المحلية، وأهمية ترتيب الأمور الإدارية وتطوير العمل المؤسسي في المديريات ومكاتب الإدارات والمؤسسات والهيئات الحكومية عبر الجهات القانونية والإدارية المعتمدة وذلك عقب ما شهدته الإدارات الحكومية من تخريب من قبل تنظيم القاعدة.



وتشهد حضرموت استقرار وأمن، وأكبر دليل على الاستقرار هو عودة المنتخبات إلي أرض حضرموت، وتنفيذ مشاريع حيوية في عدد من القطاعات بوادي حضرموت

المشاريع الحيوية

عمّد اللواء الركن فرج سالمين البحسني عدد من المشاريع الحيوية في قطاعات التربية والتعليم والصحة والسكان والمياه والنظافة والتحسين والشباب والرياضة في عدد من مديريات وادي وصحراء المحافظة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، وتضمنت المشاريع التي تم تعميدها مشاريع في قطاع التربية والتعليم ، كما عمّد محافظ حضرموت مشاريع في قطاع الصحة العامة والسكان اشتملت على بناء قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى ساه الريفي بمديرية ساه بتكلفة إجمالية بلغت مائة وأربعة وخمسون الفا وأربعمائة وسبعة واربعون دولار، ومشروع توريد جهازين لفحص الهرمونات والدلالات السرطانية وجهاز الكيمياء بتكلفة إجمالية بلغت تسعة وثلاثون ألفا وتسعمائة دولار، ومشروع بناء الدور الأول بمركز توحد اطفال سيئون بتكلفة إجمالية بلغت مئة وأربعة عشر ألفا وسبعمائة وسبعون دولار، وبناء الطوارئ التوليدية والدور الثاني لمركز الأمومة والطفولة لمستشفى تريم العام بتكلفة إجمالية بلغت ستمائة واثنين وستون ألفا وثلاثمائة وتسعة واربعون دولار، وبناء قسم الطوارئ التوليدية الشاملة وملحقاتها ومركز رعاية الأمومة والطفولة لمستشفى القطن العام بتكلفة إجمالية بلغت مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألفا وسبعمائة واثنان وسبعون دولار، ومشروع بناء قسم ترقيد النساء "دورين" لمستشفى سيئون العام بتكلفة إجمالية بلغت ستمائة وثلاثة ألف وتسعمائة وواحد وستون دولار، ومشروع المبنى الأكاديمي التعليمي بمستشفى سيئون العام بتكلفة إجمالية بلغت مليونان وستة وستين ألفا وثمانمائة وواحد وخمسون دولار.

وفي قطاع المياة عمّد المحافظ البحسني، مشروع إعادة تأهيل بئر منطقة حوارم بمديرية القف بتكلفة إجمالية بلغت ثلاثون ألفا واربعمائة دولار، وحفر وتجهيز البئرين 15 و 16 بحقل جثمة بمديرية سيئون بتكلفة إجمالية مائتين وخمسون الفا ومائتين وعشرة دولار، وحفر وتجهيز البئرين 4 و 5 بحقل مياه موشح بمديرية شبام مائتان وخمسة وأربعين ألفا وستمائة وخمسين دولار.

كما عمّد المحافظ مشاريع في قطاع النظافة والتحسين والشباب والرياضة تمثلت في، تعميد مشروع ترويد 6 ضاغطات لصندوق النظافة والتحسين بتكلفة إجمالية بلغت خمسمائة واثنان وخمسون الف دولار، ومشروع توريد 4 قلابات 8 طن لصندوق النظافة بتكلفة إجمالية بلغت مائتين وثمانية واربعون الف دولار، وتعميد مشروع بناء مقر نادي الهلال بالسويري بمديرية تريم بتكلفة إجمالية بلغت خمسة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وعشرون دولار.

معالجة قضايا أراضي وعقارات الدولة

رأس قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اجتماعاً موسعاً بالجهات ذات العلاقة بقضايا أراضي وعقارات الدولة بحضور الأمن والسلطة القضائية، وجرى في اللقاء مناقشة قضايا السطو على أراضي وعقارات الدولة والمصالح العامة ومشاكل المواطنين وشكاويهم من سطو المتنفذين، وأكد المحافظ أن المصالح العامة خط أحمر ويجب اتخاذ اجراءات صارمة في هذا الجانب، ومعالجة قضايا الأراضي ومشاكل الصرف المزدوج والسطو على أراضي المواطنين.

وشدّد المحافظ على سرعة معالجة قضايا المواطنين، والعمل على إحقاق الحق في هذا الملف الشائك، ومنح الأحقية لأصحابها، وعدم التهاون والوقوف بحزم تجاه من استولى على مصالح الدولة، مؤكداً الحرص على أن تكون جميع الإجراءات قانونية وذلك بإشراك السلطة القضائية التي ستكون على رأس هرم لجنة معالجة هذا الملف.

وناقش الاجتماع آلية تنفيذ قرارات الإزالة للعشوائيات والبناء في المصالح العامة وفي مثلثات التشجير والمتنفسات العامة والشوارع، وآلية التسريع في صرف تراخيص البناء للمواطنين المستوفين للشروط.

وأكد الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة بمشاركة السلطة القضائية والأمن لضمان استيفاء الجانب القانوني والسعي نحو تصحيح الأخطاء والمخالفات ومعالجة قضايا المواطنين وإزالة البناء في المصالح العامة.

وأقرّ الاجتماع تشكيل لجنة لمعالجة قضايا أراضي وعقارات الدولة، وتسمية رئيس نيابة استئناف حضرموت رئيساً للجنة، وإقرار نائب مدير العقار بساحل المحافظة، ورئيس لجنة الازالة "نائبين لرئيس للجنة"، وأن تضم في عضويتها مندوبين من الأمن والشؤون القانونية والاستثمار والأشغال العامة والطرق والسلطة المحلية بالمكلا والوحدة التنفيذية للمشاريع ، على أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها بعد يوم غد، وتبدأ مهامها فعلياً خلال شهر مارس القادم.

"تلفزيون حضرموت"

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تسلّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، درع "الوفاء" من إدارة وموظفي قطاع تلفزيون حضرموت الحكومي عرفاناً بدوره وجهوده في إطلاق شارة القناة يوم 20 فبراير الجاري على القمر الصناعي "النايل سات".

وأعرب رئيس القطاع مجاهد سالمين بن علي الحاج، عن تقدير وعرفان الإدارة والموظفين وأبناء حضرموت كافة لجهود محافظ المحافظة في دعم بدايات الانطلاقة وتجسيد القطاع واقعاً تفخر به حضرموت في العصر الحديث.

وأطلع رئيس القطاع، السيد المحافظ، على نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية، وتوقيعه على عقد إطلاق تلفزيون حضرموت على "النايل سات"، وبنود العقد، وسير العمل حالياً في مجال التدريب وإعداد البرامج الهادفة.

وأكد المحافظ أن إطلاق "تلفزيون حضرموت" في فضاء الإعلام المرئي يعدّ حدثاً إعلامياً كبيراً ومهماً ، مشيراً الى أن الآمال منذ البداية كانت طموحة بإطلاق قناة نوعية وبحلّة حديثة تخدم الثقافة والاقتصاد والأمن والتنمية في البلد بشكل عام وفي حضرموت بوجه الخصوص، موضحاً أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستواصل دعمها لقطاع تلفزيون حضرموت بإستقدام خبير متخصص في مجال الإعلام المرئي من جمهورية مصر العربية للإسهام في تأسيس القناة على أسس عالية من الجودة في البرامج.

خطة الرؤية الاستراتيجية لمكاتب الشؤون والعمل بحضرموت

ناقش قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ترتيبات إعداد خطة الرؤية الاستراتيجية لمكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل بحضرموت.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمكتبه مع مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت عبدالله باجهام، جرى خلاله مناقشة محاور الرؤية الاستراتيجية للشؤون الاجتماعية والعمل لمدة 3 سنوات وآليات توحيد الجهود بين مكتبي الساحل والوادي والخروج برؤية موحدة تحسن الأداء لدى المنظمات والمؤسسات والعاملين وترفع من كفاءة العمل في كافة القطاعات.

وجرى في ختام اللقاء تسليم محافظ حضرموت كتاب دراسة واقع منظمات المجتمع المدني وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين فيها بوادي وصحراء حضرموت، وتقرير عن انجازات المكتب خلال العام 2019م.

تطوير الجانب الأمني بحضرموت

ناقش قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مع وكيل وزارة الداخلية للقطاع الشرقي اللواء سعيد علي العامري، خطط تطوير الجانب الأمني بمحافظة حضرموت والمحافظات الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمكتبة المحافظ البحسني بمدينة المكلا، تطرقا خلاله لبحث جملة القضايا المرتبطة بتطوير القطاع الأمني بحضرموت.

واشاد وكيل وزارة الداخلية بالجهود التي يبذلها المحافظ البحسني في سبيل تعزيز الأمن والإستقرار بحضرموت والرفع من كفاءة الأجهزة الأمنية، مؤكدا على اهتمام وزارة الداخلية بحضرموت وكافة المحافظات المحافظات الشرقية.

فرص الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على فرص الاستفادة من تجربة دولة كوريا الجنوبية في الجوانب التنموية والخدمية ومنظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بالمكلا بحضور وكيل حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، قدم خلاله استشاري تطوير مشاريع المهندس احمد يحيى المارم، مقترحا لفرص الاستفادة من التجربة الكورية في مجالات الكهرباء والبنية التحتية والصحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والنقل وصناعة المواد الأولية، لكونها دولة غنية بالخبرات في مختلف المجالات.

وأشار المهندس المارم إلى أن حضرموت لديها القدرة لبناء شراكة متكافئة مع كوريا إذا تمكنا من صياغة رؤية المشروع وتأمين التواصل وإقناع الجهات المعنية من أجل الدخول في شراكة حقيقية تحقق الاستفادة بين الطرفين.