بدء أعمال المؤتمر العلمي الرابع لطب الأسنان بجامعة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

بدأت اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، اعمال المؤتمر العلمي الرابع لطب الأسنان الذي تنظمه كلية طب الأسنان جامعة عدن, بقاعة قصر الفخامة بمديرية المنصورة يستمر ثلاثة أيام .



وفي إفتتاح المؤتمر، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور، حسين عبد الرحمن باسلامة، أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية التي من شأنها رفع مستوى البحث العلمي ,للخروج برؤى وأفكار علمية لتطبيقها على أرض الواقع .. مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يضم هذا العام كافة الجامعات الحكومية والأهلية بإعتبار أن العنوان الحقيقي له هو العلم والمعرفة .

وشدد باسلامة على ضرورة التفكير بشكل مستمر لإيجاد الأفكار الجديدة للعمل بها و الإستفادة منها لأن العلم أصبح سلاح الشعوب .

من جانبه، أكد رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، حرص الجامعة على تطوير العمل الأكاديمي والبحثي من خلال عقد المؤتمرات العلمية والورش التدريبية التي ستعود بالنفع العلمي والأكاديمي للطلاب والأساتذة المنتمين لجامعة عدن.

Advertisements

وحث رئيس الجامعة المشاركين في المؤتمر على ضرورة الإستفادة القصوى من الأوراق العلمية وما سيخرج به هذا المؤتمر من توصيات علمية قيمة في مجال طب الأسنان .. مؤكداً أن الجامعة وكلياتها ستشهد هذا العام جملة من الفعاليات والمؤتمرات العلمية والأنشطة المختلفة تزامناً مع إحتفال جامعة عدن بالذكرى الـــ50 لتأسيسها.

بدوره وصف عميد كلية طب الاسنان، الدكتور/ محمد حسن السقاف عقد هذا المؤتمر بأنه وسام نجاح سيتكرر العام القادم في محافظة حضرموت بحلة جديدة وأفكار علمية متطورة .. داعياً جميع المشاركين في هذا المؤتمر إلى المشاركة الفعلية والجادة للخروج بمقترحات تعود بالنفع العام للمجتمع .

فيما أوضح رئيس نقابة أطباء الاسنان، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الدكتور، اوسان حميد، أن المؤتمر يضم عدداً من المشاركين من كافة الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية وستقدم خلاله (٢٥)ورقة علمية .. لافتا إلى أنه نظم على هامش المؤتمر معرضاً طبياً لمؤسسات وشركات رائدة في مجال طب الأسنان.

واضاف أن المؤتمر يتميز هذا العام بالعديد من الفعاليات الجديدة, منها منصة( الديمو) التي هي عبارة عن إجراء عمليات مباشرة لمجموعة من الأطباء تتم داخل المعرض الذي تعرض فيه أيضاً العديد من الأجهزة والأدوية الطبية لأكثر من (٤٠) شركة متخصصة في مجال طب الأسنان ..كما أقيم على هامش المعرض أيضاً مسابقة البوسترات العلمية التي هي عبارة عن جوائز قيمة لأفضل بوستر علمي أو محاضرة علمية.

ويناقش المؤتمر ثمانية أوراق علمية حملت الورقة الأولى عنوان (الذكاء الصناعي يغير العلاج العصبي للأسنان) للدكتور/ أحمد مدفع وثانية بعنوان( الحشوة الفضية البيضاء ) للدكتور/ظافر الشيباني وورقة أخرى بعنوان (طرق العلاج التحفظي والعلاج التحفظي الفائق في معالجة التسوس العميق) للدكتور/ عادل الأديمي.