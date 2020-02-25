التحقيقات كشفت تورط الميسري .. إحباط محاولة تهريب قذائف هاون ومتفجرات إلى عدن .. شاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

أحبطت قوات اللواء التاسع صاعقة، في طور الباحة محافظة لحج، محاولة تهريبة قذائف هاون ومتفجرات على متن شاحنة إلى العاصمة عدن .



وذكرت اللواء التاسع، أن هذه الشاحنة تمكن أفراد النقطة في مديرية طور الباحة من ضبطها بعد أن كانت مغطاة ومخفية بشكل محكم .. مشيراً إلى أن هذه الشاحنة كانت قادمة من تعز وفي طريقها إلى العاصمة عدن .

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وأتهم اللواء الخلايا النائمة والعناصر الإرهابية المتطرفة بالوقوف وراء محاولة تهريب هذه الشحنة إلى عدن .

وبهذا الصدد كشف الإعلامي الجنوبي، صلاح بن لغبر، عن تورط وزير الداخلية أحمد الميسري في تهريب هذه الشحنة إلى عدن .

وقال في تغريدة له بتويتر، "باعتراف المضبوطين فان احمد الميسري والقيادي في القاعدة الخضر جديب وراء شحنة الإرهاب".

وأضاف "كل هذا الحقد كان في طريقه إلى عاصمة الجنوب لولا العيون الساهرة وقبلها لطف الله. هذا ماتم ضبطه فقط" .