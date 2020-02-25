شكرا لقرائتكم خبر عن الان من محلات الصرافه.. ارتفاع جنوني للدولار و السعودي امام الريال اليمني في صنعاء وعدن وحضرموت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال في عدن :
الدولار الأمريكي:
جديد "الخليج 365"
شراء 652
بيع : 658
الرريال السعودي:
شراء : 171.5
بيع 172.5
أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء
الدولار الأمريكي:
شراء 591
بيع : 596
الريال السعودي شراء : 156.2
بيع : 156.7
أسعار صرف الريال في حضرموت
الدولار الأمريكي:
شراء : 646
بيع : 652
الريال السعودي :
شراء : 170
بيع : 171.5
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