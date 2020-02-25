شكرا لقرائتكم خبر عن الان من محلات الصرافه.. ارتفاع جنوني للدولار و السعودي امام الريال اليمني في صنعاء وعدن وحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال في عدن :

الدولار الأمريكي: جديد "الخليج 365" Advertisements شراء 652

بيع : 658

الرريال السعودي:

شراء : 171.5

بيع 172.5

أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء

الدولار الأمريكي:

شراء 591 بيع : 596

الريال السعودي شراء : 156.2

بيع : 156.7

أسعار صرف الريال في حضرموت

الدولار الأمريكي:

شراء : 646

بيع : 652

الريال السعودي : شراء : 170

بيع : 171.5

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