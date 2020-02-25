شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية لخطوره... “الملك سلمان” يصدر قرار صادم ومفاجئ للسعوديين والوافدين ضمن سلسلة أوامر ملكية واسعة.. (تفاصيل طارئه) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : إعفاءات تطال وزراء بارزين وتعيينات واسعة في السعودية.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية غير مسبوقة شاهد زواج مذيعة MBC “لجين عمران“ يثير الجدل ويفجر مفاجئ مزلزله بشأن هوية وجنسية العريس شاهد من يكون!! ( فيديو ) بالفيديو : فضيحة كبيرة وغير متوقعة للأميرة ريما بنت بندر مع الملك سلمان .. وهذا ما حدث معهما العقيد البحر: إعطاب طائرتين حربية و مصرع خبراء إيرانيين بغارة للتحالف على قاعدة طارق بتعز

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